Cachoeiro: jovem é preso por abuso digital contra crianças; entenda

Um homem de 22 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (14) durante a Operação Proteção Integral II, em Cachoeiro de Itapemirim. O objetivo é combater crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

Com o suspeito foram apreendidos um notebook, dois celulares, um HD e um SSD. De acordo com a Polícia Federal, ele trabalha no ramo de marketing digital.

A operação, que ocorreu em Brasília, Cachoeiro e Cariacica, contou com a participação de 462 policiais federais e 175 policiais civis, totalizando 44 prisões em flagrante.

Ao todo, 129 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos de forma simultânea. Além disso, oito mandados de prisão preventiva também foram realizados.