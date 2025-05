Cachoeiro: operação da PM termina com prisão e apreensões

A Polícia Militar (PM) divulgou nesta segunda-feira (26) o resultado de uma operação no bairro Villa da Luz em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações da PM, a operação ocorreu na última sexta-feira (23). A equipe apreendeu drogas e materiais relacionados ao tráfico na região. Uma pessoa foi presa.

