Cachoeiro: Polícia Militar prende casal suspeito de furtar fiação

Na manhã desta terça-feira (6), a Polícia Militar realizou a prisão de um casal, suspeito de furtar fiação no interior do município de Vargem Alta.

Após denúncias, o veículo que teria sido usado no dia do acontecimento, foi rastreado e localizado pelos policiais, sendo encontrado em uma oficina, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a PM, chegando ao local, os militares encontraram os suspeitos cortando e preparando os fios furtados para retirar o cobre. Além das ferramentas utilizadas no crime, os policiais constataram também que havia descarte irregular de resíduos e queima de fiação em área de preservação permanente, por volta de 30 metros de um curso hídrico.

Assim, com o apoio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, ambos foram presos em flagrante, sendo encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O veículo usado no crime foi removido ao pátio credenciado do Detran.