Cachoeiro: Prefeitura inicia reestruturação viária no trevo do IBC

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim iniciou a reestruturação viária do trevo do bairro IBC, um dos principais pontos de congestionamento da cidade, especialmente nos horários de pico. O objetivo da intervenção é melhorar a fluidez no tráfego e aumentar a segurança de motoristas e pedestres.

Neste domingo (18), a empresa EDP, responsável pelo fornecimento de energia elétrica, fará a remoção do poste localizado no centro da rotatória, etapa que permitirá a reconfiguração total do local. Ainda neste mês, a estrutura atual deve ser completamente retirada e substituída por nova sinalização.

A principal mudança será a implantação de conversões exclusivamente à direita, estratégia que visa reduzir conflitos de tráfego e eliminar cruzamentos perigosos. Com isso, quem sai do bairro Agostinho Simonato rumo ao Centro deverá contornar nas proximidades do antigo Café Campeão, próximo à empresa Vagalume.

Já os motoristas que saem do IBC em direção ao BNH ou ao Aeroporto terão duas opções: seguir pelo bairro São Lucas ou pela Linha Vermelha, contornando próximo ao atual Tommy Lanches (antigo Paulinho Lanches).

Além da reorganização do tráfego, os semáforos da região também serão reprogramados para oferecer maior segurança a pedestres, especialmente nos períodos de maior fluxo.

O secretário interino de Segurança e Trânsito, Júnior Corrêa, ressaltou a importância da intervenção. “Essa reestruturação é um passo importante para dar mais fluidez e segurança ao trânsito na região do IBC, que hoje enfrenta congestionamentos e riscos constantes. Estamos reorganizando os fluxos de forma técnica e planejada. É uma ação emergencial, mas com olhar no futuro, já que buscamos junto ao Governo do Estado a viabilização de um viaduto ou mergulhão nesse ponto estratégico”, afirmou.

A Prefeitura informou que já mantém diálogo com o Governo do Espírito Santo para viabilizar uma obra definitiva no local. Segundo a gestão municipal, o Estado sinalizou positivamente para a parceria, o que pode representar uma transformação significativa na mobilidade urbana da região.