Cachoeiro promove palestras em escolas e Cras sobre arboviroses

Como parte da campanha de combate às arboviroses, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro de Itapemirim realiza, entre os dias 19 e 27 de maio, uma série de palestras informativas em escolas da rede municipal e no Cras do bairro Alto Independência.

A iniciativa busca conscientizar alunos e famílias sobre doenças como dengue, zika, chikungunya, febre amarela e maruim, com foco na prevenção e no controle do mosquito Aedes aegypti, principal vetor dessas enfermidades.

A programação inclui encontros nos turnos matutino e vespertino, com atividades nas escolas Anísio Vieira de Almeida Ramos, Luiz Pinheiro, Galdino Theodoro da Silva e Carolina Passos Gaigher, além do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Alto Independência.

Estudantes como multiplicadores da informação

Além de abordar sintomas, formas de contágio e cuidados essenciais, as palestras ensinam ações práticas para evitar a proliferação do mosquito, como a eliminação de focos de água parada. Um dos diferenciais da ação é o envolvimento direto dos alunos, que são incentivados a repassar os conhecimentos adquiridos para suas famílias e vizinhos.

“Informar os alunos é garantir que o conhecimento chegue também aos lares, ampliando a rede de proteção contra o mosquito. Quando uma criança entende como evitar a proliferação do Aedes aegypti e ensina isso aos pais, estamos promovendo saúde pública de forma colaborativa”, destaca Denemara Mariano, referência técnica em Educação em Saúde da Semus.

Programação das palestras

19/05 e 21/05 – Emeb Galdino Theodoro da Silva

7h50 (matutino)

20/05 – Emeb Anísio Vieira de Almeida Ramos

7h50 (matutino) e 13h50 (vespertino)

21/05 – Cras Alto Independência

9h00 (matutino)

22/05 – Emeb Luiz Pinheiro

13h50 (vespertino)

26/05 e 27/05 – Emeb Carolina Passos Gaigher

7h50 (matutino) e 13h50 (vespertino)