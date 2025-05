Cachoeiro promove Semana do Empreendedor com atividades gratuitas

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Cachoeiro de Itapemirim (Semdec) participará da Semana do Empreendedor 2025, que acontece entre os dias 26 e 30 de maio, com uma série de eventos gratuitos e abertos ao público. A iniciativa é realizada em parceria com o Sebrae e visa fortalecer o empreendedorismo local, por meio de ações voltadas à inovação, capacitação e troca de experiências.

Roda de conversa com case de sucesso e orientações sobre capital de giro

A programação tem início na segunda-feira (26), das 18h às 21h, com a roda de conversa “InovaAção na Prática: Da Ideia ao Resultado”, no espaço do Sebrae, localizado na Av. Beira Rio, 297 – Guandu. O encontro reunirá empreendedores e especialistas para discutir estratégias que transformam ideias em negócios viáveis, além de apresentar orientações sobre acesso a capital de giro.

Entre os destaques da noite estão as participações de Lucas Poubel, do IFES, que vai apresentar o Programa Gênesis, e do empreendedor Anatalício dos Reis, de Vargem Alta, que compartilhará sua experiência no desenvolvimento de uma colheitadeira de café conilon adaptada para terrenos de montanha.

Palestra sobre gestão financeira no Shopping Cachoeiro

Na quarta-feira (28), das 9h às 11h, a Semdec promove a palestra “Gestão com Controles Financeiros Eficazes”, em seu espaço no Shopping Cachoeiro (2º piso), na Sala do Empreendedor. A atividade tem como objetivo capacitar empresários e empreendedores com ferramentas práticas de gestão financeira, fundamentais para o crescimento sustentável dos negócios.

Como participar

Todas as atividades são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Os interessados devem se inscrever por meio do formulário online: https://forms.office.com/r/i5dqn2BqS0