Cachoeiro realiza Dia D de Vacinação contra a Gripe neste sábado (10)

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro de Itapemirim promove, neste sábado (10), o Dia D de Vacinação contra a Influenza, com o objetivo de imunizar os grupos prioritários contra a gripe.

A vacinação vai ocorrer em todas as salas de vacinas, entre as unidades de saúde das regiões urbana e rural do município.

No Dia D, além da vacina de Influenza, serão ofertadas as demais vacinas de rotina do calendário básico do Programa Nacional de Imunizações em todas as unidades de saúde municipal e a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu. Assim, os pais ou responsáveis, poderão também atualizar a caderneta de vacinação das crianças, adolescentes.

A vacinação é considerada a melhor estratégia de prevenção contra a Influenza e possui a capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo o agravamento da doença, as internações e o número de óbitos.

No Dia D, as Unidades de Saúde da região urbana funcionarão das 8h às 16h:

Policlínica Municipal Bolívar de Abreu Zumbi Jardim Itapemirim José Carlos Passoni Otto Marins São Luiz Gonzaga Aquidabã Basiléia Vilage Paraíso Aberlardo Machado Amaral Aeroporto BNH de Baixo BNH de Cima Coramara Gilson Carone Novo Parque União Valão Dr. Adonai Machado Albuquerque (antiga Ciretran)

As Unidades do interior funcionarão das 8h às 15h:

Córrego dos Monos Gironda Soturno Itaoca Pacotuba Burarama Conduru São Joaquim São Vicente Coutinho Gruta