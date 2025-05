Cachoeiro realiza plantões aos sábados para declaração de MEIs

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) e da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit), dará início aos plantões especiais para atendimento aos Microempreendedores Individuais (MEIs) a partir deste sábado (10).

Os plantões ocorrerão nos dias 10, 17 e 24 de maio, sempre das 9h às 12h, na Sala do Empreendedor, localizada no segundo piso do Shopping Cachoeiro. O objetivo é facilitar a declaração de faturamento anual, obrigatória para todos os MEIs, além de ampliar o acesso à orientação sobre linhas de crédito específicas para empreendedores.

Durante os plantões, além da equipe da Sala do Empreendedor, haverá a presença de agentes do programa Nosso Crédito, que estarão disponíveis para esclarecer dúvidas sobre empréstimos voltados para o público MEI e orientar sobre as melhores formas de acessar o microcrédito com responsabilidade e planejamento.

A ação conjunta das secretarias reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento dos pequenos negócios e a inclusão produtiva de empreendedores formais no município.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones: (28) 98817-5732 e (28) 3155-5292 (atendimento somente por mensagens).