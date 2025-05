Cachoeiro recebe mostra sobre Boi Tsunami e cultura popular

O Arquivo Público Municipal de Cultura vai apresentar a exposição “Boi Tsunami – A Importância da Cultura Popular na Rápida Transformação das Comunidades em Tempos Modernos”. Ela explora como a cultura popular pode ser um agente de mudança e transformação em comunidades, destacando a importância da preservação e valorização dessas expressões culturais.

A exposição será aberta na segunda-feira (12), às 18h30. Ela faz parte do projeto do Ibram (Instituto Brasileiro de Museus) com a 23ª Semana Nacional de Museus e o tema “O futuro dos museus em comunidades em rápida transformação”. A mostra produzida pelo Arquivo Público Municipal de Cultura traz uma seleção de imagens, objetos e histórias que ilustram a influência da cultura popular, através do Boi Tsunami, do bairro Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, na formação de identidades e na construção de comunidades.

Através de uma narrativa visual e interativa, os visitantes poderão mergulhar na rica diversidade cultural de nossa região e entender como a cultura popular pode ser um motor de transformação social.

O objetivo da exposição é destacar a importância da cultura popular como um elemento fundamental na construção da identidade de nossas comunidades no mundo moderno. Ao explorar a relação entre cultura popular e transformação social nos dias de hoje, buscamos inspirar reflexões sobre o papel que a cultura desempenha na formação de nossas sociedades.

Como parte do projeto da exposição, após a abertura oficial, haverá uma aula técnica sobre patrimônio cultural, patrimônio material e turismo, com os alunos do Curso Técnico de Turismo do Senac, com o professor Raphael Salvarez.

A exposição “Boi Tsunami” é destinada a todos os interessados na cultura popular e na sua influência na sociedade. É uma oportunidade para que estudantes, pesquisadores e o público em geral possam explorar e aprender sobre a riqueza cultural de nossa região e como ela pode alterar a nosso futuro.

Informação:

Local: Arquivo Público Municipal de Cultura Sala Evandro Moreira – Sala Imprensa Cachoeirense Higner Mansur no Centro Cultural Palácio Bernardino Monteiro – Praça Jerônimo Monteiro

Data: de 12 de maio a 06 de junho

de 12 de maio a 06 de junho Horário: das 9h às 17h

das 9h às 17h Produção: Arquivo Público Municipal de Cultura Sala Evandro Moreira

Arquivo Público Municipal de Cultura Sala Evandro Moreira Realização: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim (Semcult)

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim (Semcult) Curadoria: Coordenador do Arquivo Público Municipal de Cultura, Lucimar Costa

Coordenador do Arquivo Público Municipal de Cultura, Lucimar Costa Apoio: Emerson Costa – Boi Tsunami