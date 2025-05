Cachoeiro: veículo com registro de furto é apreendido em abordagem

Uma equipe da Guarda Civil Municipal de Safra apreendeu, nesta quarta-feira (21), um veículo com registro de furto após identificar sinais de adulteração durante uma abordagem de rotina. A ação ocorreu após determinação do Ciodes e contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A ocorrência envolveu um VW Nova Saveiro. O condutor afirmou que havia adquirido o carro há cerca de um ano, pelo valor de R$ 70 mil, em duas parcelas pagas ao suposto vendedor.

Durante a fiscalização, os agentes constataram que o QR Code da placa não retornava nenhum dado no sistema. A partir disso, foi realizada uma inspeção mais detalhada, revelando marcas de abrasão nos números de chassi e motor, típicas de adulteração.

Com o uso de técnicas de identificação, a guarnição encontrou as informações originais do veículo, que consta como furtado no Rio de Janeiro desde 15 de março de 2023.

A operação teve o apoio do Policia Rodoviária Federal. O motorista foi conduzido à 7ª Delegacia Regional da Polícia Civil e o veículo foi recolhido ao pátio credenciado do Detran;