Cadê a cracolândia? Entenda o que causou o ‘sumiço’ dos dependentes

Na manhã de terça-feira (13/05), imagens da Cracolândia esvaziada surpreenderam moradores, comerciantes e internautas. O cenário, até então habitual na rua dos Protestantes, no bairro da Santa Ifigênia, havia mudado drasticamente. O local, conhecido por abrigar centenas de usuários de drogas, estava praticamente vazio.

Com a cena inusitada, a pergunta “cadê a Cracolândia?” passou a circular nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens. Internautas compartilharam fotos e vídeos mostrando a rua sem movimentação de usuários, fato raro naquela região central da capital paulista.

Embora o termo “Cracolândia sumiu” tenha ganhado força na internet, especialistas alertam que o problema pode apenas ter mudado de lugar. Segundo urbanistas e profissionais da saúde pública, ações policiais frequentes causam deslocamentos pontuais dos usuários, mas não solucionam o quadro estrutural.

Nos últimos dias, a Polícia Militar intensificou ações no centro, o que pode ter provocado o esvaziamento temporário da Cracolândia. Abordagens, revistas e detenções se tornaram mais frequentes na região, forçando os usuários a migrarem para áreas vizinhas ou se dispersarem.

Até o momento, a Prefeitura de São Paulo não divulgou uma nota oficial explicando o motivo da mudança no cenário da Cracolândia nesta terça-feira. Em outras ocasiões, ações conjuntas com a Polícia Civil e a GCM também causaram dispersões momentâneas.

Organizações sociais que atuam com pessoas em situação de rua alertam que o desaparecimento dos usuários de um ponto específico não significa uma solução real para a Cracolândia. “Essas pessoas continuam existindo e precisam de cuidado, não apenas de repressão”, afirmou uma assistente social ouvida pela reportagem.

A Cracolândia em São Paulo é um problema histórico que desafia diferentes gestões municipais e estaduais. Desde os anos 1990, autoridades tentam lidar com a concentração de usuários de crack, enfrentando críticas por abordagens ora repressivas, ora paliativas.

Não é a primeira vez que a Cracolândia aparece “esvaziada” após ações policiais. Em diversas oportunidades, o fluxo de usuários foi deslocado para ruas vizinhas, como a Helvétia e a Dino Bueno. Esse ciclo de dispersão e reagrupamento se repete há anos.

As imagens da Cracolândia vazia viralizaram com mensagens de surpresa, alívio e até desconfiança. Muitos usuários das redes sociais questionaram se a mudança era duradoura ou apenas mais uma resposta momentânea a uma ação policial.

Apesar da aparente tranquilidade no ponto tradicional, especialistas e entidades reforçam que o problema da Cracolândia não desapareceu. O desafio exige uma política integrada de saúde, assistência social, moradia e segurança, para que a pergunta “cadê a Cracolândia?” não seja apenas um reflexo de ações pontuais, mas de soluções reais.

