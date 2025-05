Caipirão nas Montanhas agita Vargem Alta em junho

Na próxima semana, Vargem Alta vai promover o “Capirão nas Montanhas”. O festival acontecerá de 6 a 8 de junho, no Parque de Exposição Lair Alvarenga de Castro.

Para conferir as atrações, o evento contará com entrada solidária — 1kg de alimento não perecível ou fralda geriátrica/infantil. A ação promete três dias de muita música regional, cultura e diversão para toda a família.

Realizado, com apoio da Lei Aldir Blanc, Ministério da Cultura e Governo Federal, o festival contará com shows nacionais, artistas locais e apresentações de música raiz, além da presença do DJ Planeta, que vai animar todos os intervalos.

A entrada é gratuita mediante doação, e o local contará com estrutura organizada. Vale lembrar que está proibida a atuação de barraqueiros no espaço do evento.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (06/06)

20h – DJ Planeta

21h – Show nacional com Alceu Valença

23h – Show com Ricardô do Forró

Sábado (07/06)

20h – Show com Os Coradini

22h – Show com Kall Marques

00h – Show com Fabrício do Forró

Domingo (08/06)

13h – Início do Festival de Música Regional

16h – Bombom do Forró

18h – Moda de Viola com Zé da Silva & Lindomar

20h – Show nacional com Odair de Paula