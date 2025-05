Câmara celebra 61 anos de Conceição do Castelo com homenagens

A Câmara Municipal de Conceição do Castelo realizou, na noite do dia 9 de maio de 2025, uma Sessão Solene em comemoração aos 61 anos de emancipação política do município. O evento, marcado por homenagens e discursos de cunho histórico e político, reuniu autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e representantes da sociedade civil, além de convidados de municípios vizinhos.

Entre os presentes, destacaram-se o prefeito Valber de Vargas Ferreira (PSB), o vice-prefeito Roberto Pessin Desteffani (União Brasil), o deputado federal Evair de Melo (PP) e o senador Magno Malta (PL). Também participaram o promotor de Justiça Dr. Zenaldo Baptista de Sousa, o vice-prefeito de Ibatiba, Ezequias Mariano (PL), e vereadores de Venda Nova do Imigrante — Alexandre, Dyckson e Walace (Lacráia).

O presidente da Câmara, vereador Humberto Rocha (PDT), abriu os trabalhos destacando a relevância histórica da data e enaltecendo a trajetória do município, construída por gerações de cidadãos que ajudaram a consolidar Conceição do Castelo como referência em tradição, cultura e desenvolvimento.

“Desde a instalação oficial do município em 9 de maio de 1964, temos uma história que honra nossas raízes e projeta nosso futuro. Celebrar os 61 anos de emancipação política é reconhecer a força do nosso povo e o legado das famílias de origem portuguesa e italiana que encontraram aqui dignidade e oportunidade. Conceição do Castelo é símbolo de respeito à cultura, à fé e ao trabalho, sem abrir mão do progresso e da valorização humana”, afirmou o presidente.

Durante a cerimônia, foram concedidas as seguintes homenagens:

Comenda Frei Alaor dos Santos – a mais alta honraria do Legislativo Municipal – entregue a Renata Vargas Rigo de Sousa e Eliomar Maretto, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade.

Título de Cidadão Conceiçoense, conferido a Maria da Penha Gonzaga, Liliane Vasconcellos Lopes, Edmilson de Souza, Nelsimar Colombini e Welyngton Herbst Lima.

Título de Cidadão Benemérito, entregue a Sandra Aparecida Zeferino, Valber de Vargas Ferreira (prefeito), Cristiano Lopes, Andrenilson Magno Mareto Fontan, José Romário da Cruz, Alexandre Marcelo Coutinho Santos e Odael Spadeto.

Diploma de Honra ao Mérito, destinado a Willian Satlher da Costa, José Máximo Serafim, Cleumar Luis Maretto e José Ligório Ramiro.

A solenidade foi marcada não apenas pela emoção das homenagens, mas também pela reafirmação do compromisso do Legislativo Municipal com o reconhecimento dos cidadãos que contribuem ativamente para o desenvolvimento de Conceição do Castelo.