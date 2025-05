Câmara de Cachoeiro amplia transparência e participação popular

Com foco no fortalecimento da transparência e no incentivo à participação cidadã, a Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim tem adotado uma série de medidas para aproximar o Legislativo da população. A estratégia, conduzida pela atual Mesa Diretora, visa consolidar um modelo de gestão mais aberto, acessível e conectado às demandas sociais.

Entre as iniciativas em curso, destacam-se o aumento da presença institucional nas redes sociais, a realização frequente de audiências públicas sobre temas de interesse coletivo — como saúde, assistência social e políticas públicas — e o aprimoramento dos canais de atendimento à população, como a Ouvidoria. A Casa também tem reforçado sua atuação em eventos comunitários, buscando diálogo direto com os moradores dos bairros e distritos.

Para o presidente da Câmara, vereador Alexandre Maitan (União Brasil), democratizar o acesso à informação e estimular o engajamento popular são compromissos indispensáveis para o fortalecimento da democracia.

“O povo precisa saber o que está sendo discutido, quais projetos estão em pauta e como essas decisões impactam diretamente sua vida. Por isso, estamos investindo em uma comunicação mais clara, transparente e acessível. O Legislativo é, acima de tudo, a casa do povo”, afirma Maitan.

Tecnologia a serviço da democracia

A modernização da comunicação institucional tem sido uma das marcas da atual gestão. Com atuação ativa nas plataformas digitais — como Instagram e YouTube — a Câmara facilita o acompanhamento das proposições legislativas, votações, audiências e demais atividades parlamentares. Sessões e eventos são transmitidos ao vivo, com tradução simultânea em Libras, garantindo acessibilidade e inclusão.

Audiências públicas ganham protagonismo

Outro pilar da nova postura política da Casa é o estímulo à participação direta da população por meio das audiências públicas. Esses encontros têm reunido moradores, lideranças comunitárias, representantes de entidades civis e o poder público para debater soluções para os desafios enfrentados pela cidade.

“Queremos ouvir mais, entender as demandas diretamente com quem vive os problemas e, juntos, buscar soluções concretas”, reforça Maitan.

Ouvidorias fortalecem o controle social

Para ampliar o controle social e facilitar o acesso dos cidadãos à Câmara, os serviços de Ouvidoria foram ampliados e diversificados. Além da Ouvidoria Legislativa, a Casa conta com a Ouvidoria da Mulher e a Ouvidoria da Igualdade Racial. Os atendimentos podem ser realizados presencialmente ou por canais digitais, garantindo agilidade e confidencialidade no tratamento das demandas.