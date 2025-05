Caminhada em Alegre reforça compromisso contra o abuso infantil

A cidade de Alegre deu um importante exemplo de mobilização social nesta sexta-feira (16), ao promover uma caminhada em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio. A ação foi organizada pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e do CREAS.

Mais do que uma atividade simbólica, a mobilização reforça o compromisso da cidade com a proteção da infância e da adolescência — fases da vida que devem ser marcadas pelo cuidado, respeito e segurança, nunca pela violência ou pelo silêncio.

O ato percorreu as ruas do município e contou com a presença da Fanfarra da Escola Aristeu Aguiar, do Tiro de Guerra 01-005, além de equipes das áreas de assistência social, saúde e membros do Conselho Tutelar, que marcaram presença na conscientização da comunidade.

Com faixas, cartazes e palavras de ordem, os participantes destacaram a importância de denunciar qualquer forma de abuso e de fortalecer redes de proteção. A caminhada levou às ruas a campanha nacional “Faça Bonito”, que mobiliza o país inteiro em torno da prevenção e combate à exploração sexual infantojuvenil.

A mobilização também reforça que proteger crianças e adolescentes é uma responsabilidade coletiva, que envolve famílias, escolas, instituições públicas e a sociedade como um todo.

Para denunciar casos de abuso ou exploração sexual, basta ligar para o Disque 100, que garante sigilo e encaminhamento imediato das ocorrências aos órgãos competentes.