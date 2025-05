Cão Alga auxilia na apreensão de diversas drogas em Guaçuí

Na manhã desta quarta-feira (22), por volta das 7h25, a Polícia Militar (PM) de Guaçuí realizou uma operação, que resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas no bairro São Miguel, na localidade de Lagoa.

A operação contou com o auxilio do cão farejador Alga, que apresentou uma mudança de comportamento dentro de uma área de mata, às margens de um rio. Próximo a um container abandonado, o cão indicou onde estaria uma sacola enterrada.

Durante a averiguação, os militares encontraram 215 pedras de crack, 58 buchas de maconha e 30 papelotes de cocaína, todos embalados e prontos para a venda.

Todos os entorpecentes foram apreendidos e entregues na delegacia competente.

