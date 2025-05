Cão German completa 1 ano e vira destaque na Guarda de Cariacica

Com apenas um ano de atuação, o cão policial German já se tornou peça-chave nas operações da Guarda Municipal de Cariacica. Especializado em faro de entorpecentes, localização de pessoas e apoio tático, o pastor alemão vem se consolidando como um aliado indispensável nas ações da corporação.

Desde o início do processo de socialização e treinamento, German participou de operações de destaque, contribuindo diretamente para apreensões significativas. Em uma delas, mais de três mil pinos de cocaína foram retirados de circulação. “Todas as operações com o cão foram marcantes, mas ele teve papel essencial nas duas maiores apreensões de drogas realizadas pela Guarda”, destaca o coordenador da corporação, Lucas Pereira.

O treinamento do animal é contínuo e abrange estímulos olfativos, comandos de obediência, socialização e preparo físico. German realiza simulações que reproduzem situações reais de campo, o que, segundo o coordenador, já revela um desempenho acima da média, mesmo com a pouca idade.

A rotina do cão também recebe atenção especial. Além da alimentação balanceada e do acompanhamento veterinário, German tem momentos de descanso e atividades lúdicas, fundamentais para o equilíbrio físico e emocional do animal. O bem-estar do cão é tratado como prioridade pela Guarda Municipal.

Entre as conquistas recentes da corporação, está a aquisição de uma viatura adaptada exclusivamente para o transporte do cão. O veículo, modelo Chevrolet Blazer EV 2025, conta com compartimento ventilado e seguro, ideal para o trabalho do chamado K9. Para operarem ao lado de German, os guardas municipais GM George, GM Lessa e o coordenador Lucas Pereira passaram por treinamento técnico e específico, capacitando-se como condutores do cão farejador.