Careca do INSS: quem é a figura central do escândalo dos aposentados

A Polícia Federal voltou às ruas nesta terça-feira (20) para cumprir mais um mandado de busca e apreensão no âmbito da operação “Sem Desconto”. Ela investiga um gigantesco esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas.

Desta vez, o foco foi a apreensão de seis veículos de luxo, todos ligados a Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o careca do INSS. Trata-se de um nome que se tornou símbolo de um dos maiores escândalos financeiros já registrados no setor previdenciário brasileiro.

Os carros estavam guardados em uma garagem de um prédio no Setor Bancário Norte, em Brasília. O objetivo da PF com a apreensão é claro: entender se os veículos foram adquiridos com dinheiro oriundo do esquema de descontos indevidos em aposentadorias e se houve tentativa de ocultação de patrimônio.

Segundo informações da CNN, a Polícia Federal aponta Antunes como o operador do esquema que, em cinco anos, pode ter causado um prejuízo de até R$ 6,3 bilhões aos cofres públicos. A investigação revela que ele usou 22 empresas das quais é sócio para repassar valores desviados do INSS a entidades e terceiros.

Patrimônio incompatível

O relatório da Polícia Federal não deixa dúvidas sobre a discrepância entre o que Antunes declara e o que, de fato, movimenta. Apesar de se apresentar como gerente e declarar uma renda mensal de R$ 24.458,23 — além de um patrimônio estimado entre R$ 1 milhão e R$ 5 milhões — os números levantados pela investigação são bem mais robustos.

Somente entre 22 de abril e 16 de julho de 2024, o careca do INSS teria acumulado R$ 14,3 milhões em patrimônio imobilizado. Além disso, a Polícia Federal ainda identificou que pessoas físicas e jurídicas ligadas a ele receberam R$ 53,5 milhões diretamente de entidades associativas ou por meio de suas empresas.

Além dos imóveis e valores, a PF também chama atenção para a quantidade e o valor elevado dos veículos registrados em nome de terceiros, mas que estariam sob posse ou uso de Antunes. A suspeita é que isso seria uma estratégia para dissimular a origem dos recursos e proteger o patrimônio adquirido ilegalmente.

Figura central

Com o avanço da operação, a PF passou a enxergar Antonio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, como a figura central de um esquema. Desse modo, a Polícia Federal segue analisando documentos, movimentações financeiras e bens apreendidos para mapear toda a rede de favorecidos pelo esquema.

O caso segue sob investigação e promete desdobramentos. A expectativa é que novas fases da operação revelem mais nomes e aprofundem a responsabilização dos envolvidos. Enquanto isso, o nome do careca do INSS já está marcado como sinônimo de um golpe que feriu milhares de beneficiários do sistema previdenciário brasileiro.