Cariacica homenageia garis e coletores com café da manhã especial

Em homenagem ao Dia do Profissional da Limpeza Urbana, celebrado nesta sexta-feira (16), a Prefeitura de Cariacica promoveu um café da manhã especial para os trabalhadores da Secretaria Municipal de Serviços (Semserv), na manhã desta quinta-feira (15). O encontro aconteceu na sede da Semserv e reuniu garis, coletores de lixo, autoridades municipais e representantes da empresa Forte Ambiental.

A ação teve como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho dos mais de 340 profissionais que atuam diretamente na limpeza pública do município. Entre eles, estão 194 garis – sendo 57 mulheres e 137 homens – e 149 coletores de lixo domiciliar, que trabalham diariamente para manter a cidade limpa e organizada.

O evento contou com a presença do prefeito Euclério Sampaio, da vice-prefeita Shymenne de Castro e do secretário de Serviços, Marcos Aranda. Durante a homenagem, o prefeito destacou a importância do trabalho realizado pelos profissionais. “Amanhã é o dia de quem tem a responsabilidade de manter a cidade limpa, e eu vim hoje agradecer pessoalmente pelo serviço de excelência que vocês prestam”, afirmou Euclério.

Além de frutas, pães de queijo, bolos e salgados, o momento foi marcado por agradecimentos e demonstrações de respeito. O secretário Marcos Aranda ressaltou que o gesto simboliza a gratidão da gestão municipal. “É uma forma de mostrar valorização a quem realiza um trabalho essencial, muitas vezes invisível, mas fundamental para toda a população”, declarou.