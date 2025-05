Cariacica: irmãos são encontrados em condições precárias após abandono

Sete irmãos foram resgatados pelo Conselho Tutelar após serem abandonados sozinhos pela própria mãe no bairro Porto Novo, em Cariacica, na última quarta-feira (30).

De acordo com as informações, a equipe do Conselho Tutelar recebeu denúncias de que as crianças estariam sofrendo maus-tratos e abandono por parte da mãe. A denunciante contou também que a mulher supostamente vendia alimentos e móveis para comprar drogas.

Na casa, os conselheiros encontraram um menino de dois anos dormindo entre roupas sujas e uma menina de 12 anos que relatou sofrer agressões por parte da mãe, inclusive com apertões no pescoço.

Foram realizadas buscas pela região e a mãe foi encontrada no bairro com o bebê de dois meses. Ela foi encaminhada à Delegacia de Cariacica, onde foi ouvida e liberada em seguida. De acordo com a Polícia Civil, a mãe assinou um termo circunstanciado por maus-tratos e assumiu o compromisso de comparecer em juízo.

As quatro crianças mais velhas foram entregues ao pai biológico, enquanto as mais novas foram encaminhadas ao serviço de acolhimento do município.