Cariacica: jovem agredida vai ao hospital e desfecho surpreende

Uma jovem de 19 anos foi vítima de agressão por parte do namorado, também de 19 anos, no bairro Graúna, em Cariacica, no último domingo (18). Devido aos ferimentos, ela precisou ser levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. A jovem sofreu diversos golpes no rosto, resultando em um trauma facial. Durante o atendimento médico, após a realização de exames, foi constatada uma gravidez.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a vítima relatou que a agressão só cessou após a intervenção de um amigo, que conseguiu afastar o agressor. Ela ainda afirmou que o companheiro a ameaçou de morte caso fosse liberado pela polícia, além de ter dito que venderia os pertences dela para adquirir entorpecentes.

A jovem contou que foi agredida durante aproximadamente cinco minutos, sendo atingida por vários socos no rosto. Segundo ela, a violência teve início após um desentendimento motivado por uma possível traição. “Tínhamos combinado fidelidade. Ele quebrou isso e, quando questionei, ele me agrediu”, relatou.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça, com agravantes previstos na Lei Maria da Penha. Em seguida, ele foi transferido para o Centro de Triagem de Viana (CTV).