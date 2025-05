Cariacica leva cidadania e obras para moradores de Roda D’Água

A região rural de Roda D’Água, em Cariacica, recebeu neste sábado (17) os programas “Cariacica no Seu Bairro” e “Cariacica + Perto de Você”, que aproximam a gestão municipal da população por meio de ações de cidadania, prestação de contas e escuta das demandas locais.

Durante o encontro, moradores tiveram acesso a serviços como vacinação, consultas médicas, orientação jurídica, atualização do CadÚnico, testes de acuidade visual, aferição de pressão arterial e atividades educativas. A programação também incluiu entretenimento para as crianças, com algodão-doce, pipoca, pintura facial, oficinas e brincadeiras.

O evento contou com a presença do prefeito Euclério Sampaio, da vice-prefeita Shymenne de Castro, além de secretários municipais e lideranças comunitárias. Na ocasião, foram apresentados projetos já executados pela Prefeitura e ações futuras de desenvolvimento para a região.

“Fizemos muito e vamos fazer muito mais. Com apoio do Governo do Estado, estamos trabalhando para melhorar a qualidade de vida dos nossos moradores. A Prefeitura está de portas abertas para todas as regiões”, afirmou o prefeito.

Moradores destacaram a importância da iniciativa. “Tem muita gente aqui que não consegue sair para consultas, então trazer os serviços até nós é muito bom”, disse Antonio Pereira, residente de Roda D’Água. Já Jairon Serrano elogiou a transparência da gestão: “Foi uma prestação de contas excelente. A gente vê que as obras estão acontecendo”.

A próxima edição do programa “Cariacica no Seu Bairro” acontecerá nesta segunda-feira (19), no bairro Castelo Branco.