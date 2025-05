Carreta de eletrodomésticos pega fogo e carga é saqueada em Mimoso

Uma carreta pegou fogo na noite de terça-feira (27) na BR-101, em Mimoso do Sul, próximo à divisa com o Rio de Janeiro. O incidente resultou no saque de diversos eletrodomésticos por uma multidão.

De acordo com a Polícia Militar, cerca de 45 pessoas saqueavam o caminhão no momento em que a equipe chegou ao local. Parte do grupo estava dentro da carroceria em chamas, enquanto outras pessoas enchiam veículos estacionados às margens da rodovia.

Durante a abordagem, os envolvidos passaram a atirar pedras e pedaços de pau contra os policiais. Para conter a agressão, os militares utilizaram munições de elastômero. Com o reforço de outras viaturas, os saqueadores fugiram para uma área de vegetação.

Após o controle da situação, os policiais encontraram diversos produtos abandonados no mato. O motorista relatou que havia parado para tomar café quando percebeu que a carreta estava em chamas. Ele conseguiu desengatar o cavalo mecânico e acionou os bombeiros, mas a carga foi invadida enquanto os militares tentavam conter o fogo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi ameaçada por populares, que impediram o trabalho de combate às chamas até a chegada da PM.

Mesmo após o reforço, durante o transbordo dos materiais recuperados para outro caminhão, o grupo tentou novamente realizar saques, sendo necessária nova intervenção da polícia com armas de menor potencial ofensivo.

Em suma, a até o encerramento da ocorrência, não houve registro de feridos nos hospitais da região.