Carreta derruba poste e deixa moradores sem energia em Mimoso do Sul

Na manhã da última segunda-feira (12), um acidente com uma carreta deixou parte dos moradores de Mimoso do Sul, sem energia elétrica.

De acordo com uma testemunha que presenciou o ocorrido, o motorista da carreta tentava realizar a manobra quando a traseira do veículo atingiu o poste. Causando assim o rompimento da estrutura e a consequente queda de energia na região.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para acompanhar a ocorrência. Felizmente, ninguém ficou ferido no acidente.

A empresa EDP Espírito Santo, responsável pelo fornecimento de energia na região, enviou imediatamente uma equipe de manutenção para realizar a substituição do poste danificado e o restabelecimento da energia elétrica.

Por medida de segurança, o fornecimento de energia foi interrompido temporariamente até que todo o reparo fosse concluído.

