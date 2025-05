Carreta invade contramão e “trava” trânsito em Cachoeiro; veja o vídeo

O trânsito na Av. Pinheiro Júnior, que liga vários bairros ao Centro de Cachoeiro de Itapemirim, ficou parcialmente interditado na tarde desta segunda-feira (19). Isso porque uma carreta invadiu a contramão ao sair da Ponte Municipal e entrar à esquerda.

De acordo com as informações, uma equipe de agentes de trânsito foi acionada para controlar a situação e reduzir os transtornos.

