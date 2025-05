Carro é consumido pelas chamas após pane em Colatina; veja

Um incêndio destruiu completamente um veículo Fiat Scudo Cargo TD na tarde desta quinta-feira (29), na localidade de Santa Joana, em Colatina. O automóvel, de uso particular, pertencia a uma empresa de embalagens.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a equipe foi acionada após o motorista perceber fumaça saindo do compartimento do motor. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o veículo parado no acostamento, com chamas ainda ativas na parte dianteira. O fogo já havia consumido praticamente todo o material não metálico do carro.

Os militares controlaram o incêndio e realizaram o resfriamento do motor e das partes internas que ainda liberavam fumaça. Após o procedimento, permaneceram monitorando o veículo para evitar novos focos. Não houve feridos, e as causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

Veja o vídeo:

Foto; Reprodução | Redes Sociais