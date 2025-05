Casagrande apresenta avanços do ES em fórum internacional

Em missão oficial nos Estados Unidos, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), participou, nesta terça-feira (13), da 14ª edição do Fórum LIDE Brazil, em Nova York. No evento, que reúne empresários e lideranças políticas com o objetivo de fomentar o diálogo e impulsionar investimentos no Brasil, Casagrande integrou o painel “As relações econômicas entre Brasil e Estados Unidos”, ao lado de outros seis governadores: Ibaneis Rocha (DF), Jorginho Mello (SC), Eduardo Leite (RS), Ronaldo Caiado (GO), Cláudio Castro (RJ) e Raquel Lyra (PE).

Durante sua intervenção, o chefe do Executivo capixaba destacou a importância de uma postura pragmática do país nas disputas comerciais globais e defendeu medidas de proteção à indústria nacional, especialmente no setor de aço e siderurgia — forte na economia do Espírito Santo.

“O Brasil precisa manter equilíbrio na atual guerra tarifária. No Espírito Santo, temos um comércio internacional robusto, sobretudo na siderurgia. Defendemos relações comerciais baseadas em interesses nacionais, sem viés ideológico. Por isso, é fundamental que o governo federal renove as barreiras tributárias sobre o aço importado da China para preservar nossa indústria”, afirmou Casagrande.

O governador também enfatizou o protagonismo crescente dos estados nas relações internacionais, antes concentradas exclusivamente na esfera federal. Segundo ele, o Espírito Santo tem se posicionado de forma estratégica no cenário nacional e internacional graças a uma gestão fiscal responsável.

“Ao garantir equilíbrio fiscal, criamos um ambiente favorável aos negócios e conquistamos liderança em áreas como educação, segurança alimentar e expectativa de vida. Nossa gestão é pautada pela transparência e pelo diálogo entre instituições e com a sociedade”, ressaltou.

Na área da segurança pública, Casagrande apresentou resultados expressivos: nos quatro primeiros meses deste ano, o Espírito Santo registrou uma queda de mais de 20% nos homicídios em comparação ao mesmo período de 2023, atingindo o menor índice da série histórica. Até o dia 12 de maio, Vitória, capital do estado, estava há 55 dias sem registrar assassinatos.

O governador creditou os avanços ao programa Estado Presente em Defesa da Vida, implementado em seu governo. “Esse é um exemplo de que políticas públicas contínuas geram resultados concretos. Criamos também um Fundo Soberano, sustentado pela riqueza do petróleo, para financiar a inovação e a descarbonização. Só é possível inovar e entregar resultados com responsabilidade na gestão. A população tem pressa e quer ver soluções. É esse o compromisso que seguimos firmes em honrar todos os dias”, concluiu.