Casal é preso após agredir adolescente dentro de escola em Vila Velha

Um casal foi preso em flagrante após agredir uma adolescente de 16 anos dentro de uma escola estadual na Prainha, em Vila Velha, na noite de quarta-feira (14).

Segundo a Polícia Militar, a agressão foi cometida pela mãe da estudante, de 35 anos, e pelo companheiro dela, de 33, dentro da instituição de ensino, na frente de professores, funcionários e colegas da aluna.

A PM foi acionada após denúncias de que a aluna havia sido empurrada, puxada pelos cabelos e ameaçada. A equipe da escola confirmou as agressões aos policiais.

De acordo com os relatos, o casal foi recebido pela direção da escola e, logo depois, iniciou-se uma confusão que terminou com violência física e verbal contra a adolescente.

A mãe alegou que tentava apenas “educar” a filha. No entanto, diante dos policiais, afirmou em voz alta que bateria na menina. Já o padrasto disse que tentava separar a briga, mas funcionários relataram que ele também agiu com agressividade contra a jovem.

Ambos foram levados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde foram autuados em flagrante. Os dois foram encaminhados ao sistema prisional.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados, pois a vítima é menor de idade, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

