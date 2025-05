Casal é preso com drogas e munições durante operação da PC em Guaçuí

A Polícia Civil de Guaçuí realizou a Operação Saturação, na última quarta-feira (21), nos bairros com maior incidência de crimes na cidade.

Durante a ação, os agentes abordaram uma mulher de 48 anos em atitude suspeita no bairro Manoel Monteiro Torres, em frente a uma residência que já havia sido denunciada por envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com a PC, a mulher, já conhecida dos agentes e com passagem anterior por tráfico, carregava uma bolsa de viagem. No interior da bolsa, os policiais encontraram uma grande quantia em dinheiro trocado e um preservativo recheado com entorpecentes. Diante do flagrante, os policiais prosseguiram com buscas na residência da suspeita.

No imóvel, foi localizado um homem de 30 anos, que se identificou como companheiro da mulher. No local, foram apreendidas grandes quantidades de drogas, dinheiro e materiais típicos do tráfico.

Entre os itens encontrados estavam:

R$ 1.136,00 em dinheiro trocado;

Crack: 265g + 200g + 50g + 10g, além de 97 pedras pequenas (30g) e 31 pedras médias (30g);

Cocaína: 22 buchas (35g);

Maconha: 10 buchas (30g) e 4 pedaços (55g);

Haxixe: 5 buchas (30g);

56 comprimidos brancos (15g);

10 munições calibre 32 da marca CBC;

2 balanças de precisão (uma branca e uma cinza);

1 rolo de papel filme usado para embalar drogas;

1 relógio dourado da marca Invicta;

10 cartões bancários diversos;

1 molho de chaves;

1 celular Xiaomi modelo Redmi com capa verde;

1 caderno vermelho com anotações referentes ao tráfico;

1 bilhete destinado ao filho da suspeita, atualmente preso no CDP;

Diversos sacolés para embalagem de drogas.

O casal foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse ilegal de munição. Após os procedimentos de praxe, ambos foram encaminhados ao Sistema Prisional em Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A Operação Saturação tem como objetivo intensificar o combate à criminalidade em Guaçuí, especialmente nos locais com maior registro de ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes.