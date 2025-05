“Caso de psiquiatra”, diz padre que se recusa batizar bebês reborn

O batismo de bebê reborn virou tema de debate nas redes sociais após o influenciador digital e sacerdote Padre Chystian, que possui mais de 3,6 milhões de seguidores no Instagram, publicar uma nota de esclarecimento sobre a crescente procura por sacramentos voltados às bonecas hiper-realistas.

Os bebês reborn, bonecos artesanais confeccionados com tamanha perfeição que se assemelham a recém-nascidos de verdade, vêm conquistando espaço entre colecionadores, entusiastas e até pessoas que enfrentam lutos ou lidam com questões emocionais. No entanto, alguns pedidos feitos por admiradores da prática ultrapassaram o limite do simbolismo e geraram reações dentro da Igreja.

Diante de situações consideradas inusitadas, Padre Chystian decidiu se pronunciar de forma direta. Em publicação recente, ele esclareceu:

“Não estou realizando batizados para bonecas reborn ‘recém-nascidas’. Nem atendendo ‘mães’ de boneca reborn que buscam por catequese. Nem celebrando Missa de Primeira Comunhão para crianças reborn. Nem oração de libertação para bebê possuído por um espírito reborn. E, por fim, nem missa de 7º dia para reborn que arriou a bateria”, ironizou o sacerdote.

A mensagem viralizou, acumulando milhares de curtidas, comentários e compartilhamentos. Padre Chystian ainda completou:

“Essas situações devem ser encaminhadas ao psicólogo, psiquiatra ou, em último caso, ao fabricante da boneca. Sem mais!”

A fala gerou repercussão entre internautas, especialmente em grupos que reúnem colecionadores de bebê reborn. Alguns classificaram o comunicado como desrespeitoso, enquanto outros defenderam o tom firme do religioso diante de práticas que, segundo ele, desvirtuam a fé cristã.