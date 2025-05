Castelo é alvo de operação da PF contra contrabando de cigarros

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (13), uma nova operação de combate ao contrabando de cigarros no Espírito Santo. A ação foi coordenada pela Delegacia Regional da PF em Cachoeiro de Itapemirim e ocorreu no município de Castelo, localizado no sul do Estado.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, os agentes localizaram e apreenderam uma grande quantidade de cigarros de origem estrangeira. O material estava sem comprovação legal de importação.

A operação da Polícia Federal teve como foco desarticular um esquema criminoso de distribuição de produtos ilegais, que lesam o comércio regular e representam riscos à saúde pública.

Investigações seguem para identificar outros envolvidos

As diligências continuam e o principal investigado poderá ser responsabilizado pelo crime de contrabando, conforme o Artigo 334-A do Código Penal Brasileiro. A pena prevista pode chegar a cinco anos de reclusão, além de outras sanções, caso novos delitos sejam identificados ao longo da investigação.