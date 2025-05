Castelo: CEET Emílio Nemer abre vagas para cursos técnicos gratuitos

O Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Emílio Nemer, em Castelo, está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2025. Serão oferecidos cursos técnicos profissionalizantes totalmente gratuitos em quatro áreas de formação, com turmas distribuídas nos turnos matutino, vespertino e noturno.

As oportunidades são para os seguintes cursos:

Técnico em Segurança do Trabalho – Turnos: matutino e vespertino

– Turnos: matutino e vespertino Técnico em Internet das Coisas – Turnos: matutino, vespertino e noturno

– Turnos: matutino, vespertino e noturno Técnico em Contabilidade – Turnos: matutino, vespertino e noturno

– Turnos: matutino, vespertino e noturno Técnico em Administração – Turnos: matutino e vespertino

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.selecaoaluno.es.gov.br, no período de 28 de maio a 29 de junho de 2025.

Os cursos são voltados para quem busca formação técnica de qualidade e gratuita, com foco na inserção no mercado de trabalho.

O edital completo com todas as informações sobre vagas, critérios e etapas do processo está disponível no link: Acesse o edital aqui

Para dúvidas e mais informações, o contato pode ser feito pelo telefone (28) 3542-5417 ou pelo WhatsApp (28) 99981-0118.