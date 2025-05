Centro-direita lidera eleições em Portugal, aponta boca de urna

As eleições legislativas realizadas neste domingo (18) em Portugal indicam a vitória da coligação de centro-direita Aliança Democrática (AD), liderada pelo atual primeiro-ministro Luís Montenegro. Pesquisas de boca de urna apontam que a AD deve conquistar entre 29% e 34% dos votos, segundo levantamento da Universidade Católica Portuguesa para a emissora pública RTP.

Com esse resultado, a coligação garantiria entre 85 e 96 assentos na Assembleia da República, que conta com 230 deputados. Apesar da vantagem, a projeção está abaixo dos 116 assentos necessários para assegurar maioria absoluta no Parlamento, o que deve obrigar o grupo vencedor a buscar alianças para formar governo.

Esta foi a terceira eleição parlamentar realizada em Portugal nos últimos três anos. O pleito definirá a nova composição da Assembleia e, consequentemente, a continuidade ou reformulação do governo português. A expectativa é de que os resultados oficiais comecem a ser divulgados ainda neste domingo.

