Chile: terremoto causa pânico e alerta de tsunami

Um terremoto de magnitude 7,4 sacudiu a região da Passagem de Drake, entre o Cabo Horn e a Antártida, nesta sexta-feira (2). O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registrou o abalo a 10 km de profundidade. O tremor levou o governo do Chile a emitir um alerta de tsunami para a região de Magalhães, no extremo sul do país.

Governo do Chile ordena evacuação imediata da costa

O Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred) ordenou a evacuação imediata das áreas costeiras da região de Magalhães. O presidente Gabriel Boric reforçou o alerta pelas redes sociais. “Estamos pedindo a evacuação da costa em toda a região de Magallanes”, escreveu o chefe de Estado chileno.

Chilenos deixam a costa com calma ao som das sirenes

Moradores da região evacuaram as áreas de risco de forma calma e organizada. Vídeos publicados nas redes sociais mostraram as pessoas deixando suas casas enquanto sirenes de alerta soavam. As autoridades elogiaram a resposta da população chilena, que seguiu as orientações sem pânico.

SHOA prevê ondas nas bases da Antártida e no sul do Chile

O Serviço Hidrográfico e Oceanográfico do Chile (SHOA) estimou que as ondas provocadas pelo terremoto devem atingir bases na Antártida e cidades do extremo sul chileno nas próximas horas. Os especialistas seguem monitorando o mar e atualizando as projeções em tempo real.

Equipes de emergência atuam na região de Magalhães

O governo do Chile mobilizou equipes de resgate, forças armadas e defesa civil para ajudar na evacuação e garantir a segurança dos moradores. A região de Magalhães, onde estão cidades como Punta Arenas e Puerto Williams, concentra a maior parte dos riscos.

País se prepara constantemente para terremotos

Por estar localizado no Cinturão de Fogo do Pacífico, o Chile enfrenta terremotos com frequência. O país mantém protocolos rigorosos de prevenção e resposta rápida. Especialistas destacam que esse preparo constante ajuda a reduzir os danos causados pelos sismos.

Terremoto afeta voos e serviços no sul do Chile

A atividade sísmica provocou o cancelamento de voos e a suspensão de atividades escolares e serviços públicos na região afetada. As autoridades mantêm a recomendação de evitar deslocamentos desnecessários enquanto o alerta de tsunami estiver ativo.

Presidente Boric coordena resposta com órgãos de segurança

O presidente Gabriel Boric se reuniu com representantes das forças armadas, defesa civil e institutos de pesquisa para coordenar as ações de emergência. O governo também ativou centros de abrigo e atendimento humanitário para acolher os desabrigados.

Organizações internacionais acompanham situação no Chile

A ONU, a Cruz Vermelha e outros organismos internacionais manifestaram apoio ao Chile. Algumas entidades já colocaram suas equipes em prontidão para atuar, caso o governo chileno solicite ajuda humanitária ou técnica.

Autoridades mantêm alerta de tsunami ativo

O SHOA e o Senapred mantêm o alerta de tsunami no Chile, principalmente para a costa da região de Magalhães. As autoridades pedem que a população não retorne às áreas evacuadas até o fim do risco. Para atualizações, o governo recomenda o acompanhamento dos canais oficiais.