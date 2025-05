Cineclube de Cachoeiro exibe filme no Dia da Luta Antimanicomial

Neste domingo (18), o Cineclube Jece Valadão, de Cachoeiro de Itapemirim, promove uma programação especial para marcar o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. As atividades acontecerão no espaço Sessão 103, no Centro da cidade, com início às 16h, e incluem uma performance sensorial e a exibição do documentário “Holocausto Brasileiro”.

A proposta do evento é provocar reflexões sobre os direitos das pessoas com sofrimento mental e estimular o debate sobre saúde mental e cuidado em liberdade. A ação integra o projeto “A loucura habita o cineclube”, realizado com recursos do edital de Difusão Audiovisual do Funcultura, da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

Experiência sensorial e homenagem

Abrindo a programação, às 16h, o público poderá vivenciar a performance “Ciclo Sentidos”, da Cia Nós de Teatro, que já foi realizada em mais de 30 ocasiões. A proposta convida cada participante a percorrer um trajeto vendado e descalço, explorando sensações táteis e olfativas. Ao final, a pessoa é convidada a compartilhar, frente a frente com um performer também vendado, uma história pessoal.

Durante o evento, também será prestada uma homenagem ao ator e produtor cultural Marco Antônio Reis, da Cia Nós de Teatro, falecido em abril. Ele foi parceiro do cineclube e figura importante nas ações culturais da cidade.

Filme sobre o “Holocausto Brasileiro”

Às 18h, será exibido o documentário “Holocausto Brasileiro”, baseado na obra da jornalista Daniela Arbex. O filme retrata as violações cometidas contra pacientes no Hospital Colônia de Barbacena (MG), que resultaram na morte de mais de 60 mil pessoas — um dos episódios mais graves da história da saúde mental no Brasil.

Serviço

Dia da Luta Antimanicomial no Cineclube Jece Valadão

Quando: 18/05, domingo

Onde: Sessão 103 – Praça Pedro Cuevas Júnior, 9, Edifício Poubel, sala 307. Centro – Cachoeiro de Itapemirim (em frente a praça da estátua do Roberto Carlos)

Programação:

16h – Performance “Ciclo Sentidos” e homenagem a Marco Antônio Reis

18h – Exibição do filme “Holocausto Brasileiro” (2016, doc, 90 min)

19h45 – Debate sobre a luta antimanicomial