Circuito do Colono ganha status de rota turística em Domingos Martins

O Circuito do Colono, tradicional rota rural no distrito de Paraju, em Domingos Martins, foi oficializado como Rota Turística Estadual, marcando um importante avanço para o setor de turismo local. O anúncio foi feito durante a abertura da IV Feira do Colono, neste sábado (09), pelo presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Marcelo Santos (União), que promulgou a Lei nº 12.41, de sua autoria. A legislação será publicada no Diário do Poder Legislativo na próxima terça-feira (13).

O reconhecimento do Circuito do Colono como rota turística integra atrativos naturais, culturais e gastronômicos, com o objetivo de fomentar o turismo sustentável e o desenvolvimento econômico regional. O circuito engloba mais de 60 empreendimentos rurais, incluindo opções de hospedagem e atrativos voltados para o ecoturismo, agroturismo e turismo cultural. A aprovação da lei reforça a importância da valorização da cultura local, além de abrir portas para investimentos que impulsionam o empreendedorismo rural, gerando empregos e promovendo a preservação do patrimônio ambiental.

Investimentos na região

Em seu discurso, o deputado Marcelo Santos destacou o impacto da nova rota para a atração de investimentos na região. “Com a formalização da rota, a região poderá captar recursos estaduais, fortalecendo o município e criando uma infraestrutura que assegure o pleno desenvolvimento do Circuito do Colono”, afirmou o presidente da Assembleia.

O prefeito de Domingos Martins, Eduardo Ramos (PL), também comemorou a conquista, ressaltando a relevância do turismo para a economia local. “O turismo é fundamental para nosso município, e a criação desta rota é o passo necessário para fortalecer ainda mais o potencial turístico de Domingos Martins, especialmente da região de Paraju, que tem tudo para se tornar um grande polo turístico”, disse o prefeito.

A presença do deputado federal Da Vitória no evento também reforçou a importância da iniciativa. “A Assembleia Legislativa tem se mostrado sensível às necessidades da região, e a proposta de Marcelo Santos valoriza o Circuito do Colono, reconhecendo a riqueza cultural e econômica da área”, destacou o deputado federal.

Circuito do Colono: Turismo Sustentável e Cultural

O Circuito do Colono é um dos principais destinos turísticos de Domingos Martins, atraindo visitantes que buscam uma imersão na vida rural. Localizado a 35 km da sede do município, o circuito oferece experiências em sítios, apiários, alambiques, restaurantes e lojas de produtos caseiros e artesanais. Além disso, turistas podem explorar trilhas ecológicas, cachoeiras e a rica paisagem montanhosa da região serrana capixaba.

Ana Júlia Kutz Neves, proprietária de um sítio no circuito, destacou a importância do reconhecimento oficial para a visibilidade da região. “A oficialização vai trazer mais visibilidade, beneficiando tanto grandes quanto pequenos empreendedores e resgatando nossa história, desde os produtos tradicionais até as técnicas de artesanato transmitidas por gerações”, afirmou Ana Júlia.

IV Feira do Colono: Celebração da Cultura Local

A IV Feira do Colono, que recebeu a assinatura da lei, foi um verdadeiro retrato da cultura e das tradições locais, com apresentações de danças folclóricas, shows musicais, gastronomia típica e artesanato. A feira reforçou o compromisso da comunidade em preservar suas raízes culturais enquanto busca o desenvolvimento sustentável da região.

Magali Musso Maia, coordenadora da feira, destacou a importância do evento para o fortalecimento do comércio local. “O aumento do número de turistas resultará em mais movimentação econômica, beneficiando a comunidade e incentivando ações da Prefeitura e do Estado em prol do turismo”, afirmou Magali. A feira também contribuiu para promover o turismo rural e a sustentabilidade, com estandes voltados para a agricultura familiar e o artesanato local.

Com a oficialização do Circuito do Colono, Domingos Martins se consolida como um destino turístico cada vez mais atrativo, com forte potencial para o crescimento econômico por meio do ecoturismo e do agroturismo.