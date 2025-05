Clínica veterinária está com oportunidade de emprego em Cachoeiro

A clínica veterinária Cane&Gatto, localizada na rua Lourival Salles, no bairro Guandú, em Cachoeiro de Itapemirim, está com vaga aberta para médico veterinário. O profissional deve possuir CRMV ativo e disponibilidade para atuar em uma estrutura reconhecida pela qualidade no atendimento e cuidado com cães e gatos.

O processo seletivo já está em andamento e, os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou para o WhatsApp do número (28) 99937-9299. Mais informações sobre a vaga também podem ser obtidas através das redes sociais da clínica.

Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis?

Tem empresa em alguma cidade do Sul do Espírito Santo? Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis? Envie sua oportunidade e seu contato para o Instagram do @aquinoticias.