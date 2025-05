Colisão entre caminhonete e carreta deixa dois feridos em Castelo

Dois homens ficaram feridos após um acidente envolvendo uma caminhonete e uma carreta na tarde de sábado (24), no interior do município de Castelo.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista da caminhonete perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva, rodou na pista e colidiu frontalmente com a carreta.

O caminhão, que seguia no sentido Venda Nova do Imigrante, foi arremessado para fora da via e despencou por uma ribanceira coberta por vegetação. A cabine ficou parcialmente soterrada. Já a caminhonete parou no alto da ribanceira, com a frente completamente danificada após o impacto.

O condutor foi encontrado deitado sobre uma prancha improvisada. O passageiro, por sua vez, permanecia sentado dentro do veículo, ambos com escoriações e relatando dores.

O condutor da carreta saiu ileso. Ele relatou que tentou evitar a colisão ao perceber a caminhonete desgovernada, mas não conseguiu desviar a tempo. Ainda conforme a PM, o teste do bafômetro foi realizado no caminhoneiro e não apontou consumo de álcool.

Por fim, a carreta precisou ser removida do local com auxílio de um guincho. O veículo apresentava pendências no licenciamento, o que impediu a liberação imediata.