Com 3 milhões de pets no ES, Carapina recebe a Pet Fair 2025

Maior feira pet e vet do Espírito Santo acontece de 13 a 15 de junho, com expositores nacionais, adoção de animais e novidades para tutores e empresários

O setor pet segue em expansão no Espírito Santo, impulsionado por um crescimento de 12% no país e um mercado local com mais de 3 milhões de animais de estimação. De olho nesse cenário promissor, o Pavilhão de Carapina, na Serra, receberá a sexta edição da Pet Fair ES, considerada a maior feira pet e vet do Estado, nos dias 13, 14 e 15 de junho.

Com entrada e estacionamento gratuitos, o evento reunirá mais de 60 expositores de diversos segmentos ligados ao cuidado, saúde, bem-estar e entretenimento dos animais. A feira é aberta a tutores de pets, profissionais e empresários do ramo, e contará com expositores também de outros estados, como Minas Gerais.

Negócios e tendências do mercado pet

Voltada ao fortalecimento da cadeia produtiva, a programação incluirá palestras, rodadas de negócios e oportunidades de networking para quem atua no setor, especialmente para os pequenos e médios pet shops, que, segundo o Sebrae, são responsáveis por 49% da receita do segmento no país.

Empresários poderão conhecer novidades em tecnologia para clínicas veterinárias, equipamentos de saúde animal, shampoos e hidratantes para pelos, brinquedos, rações e acessórios de última geração. Uma das novidades deste ano é o sorteio de um prêmio de até R$ 10 mil para lojistas e empreendedores que realizarem compras com os expositores durante o evento.

Programação para tutores e amantes dos animais

Para os tutores, a feira reserva atrações tradicionais e muito aguardadas, como o desfile de animais, a animada batalha de groomers (competição entre tosadores) e o encontro de raças. Destaque também para a realização do Pet Love, campanha de adoção de cães, que acontecerá no sábado e domingo, reforçando o compromisso social da Pet Fair.

Evento gratuito e de acesso ampliado

De acordo com o idealizador da feira, Eder Mota, a proposta é consolidar o evento como referência nacional no segmento. “A Pet Fair se consolida como uma vitrine de tendências e um ponto de encontro estratégico para quem vive do setor. Nossa missão é gerar conexões reais que se traduzam em negócios e conhecimento”, afirma.

A entrada será gratuita para todos os públicos, e o estacionamento também será liberado, ampliando o acesso à feira e estimulando a participação do público geral e especializado.