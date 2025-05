Comerciante é preso por associação ao tráfico de drogas em Guaçuí

Um homem, proprietário de um bar localizado no centro de Guaçuí, foi preso na última quarta-feira (29), suspeito de tráfico e associação para o tráfico de drogas no município. O nome do acusado e do estabelecimento não foram divulgados.

De acordo com a Polícia Civil, o estabelecimento era frequentado por traficantes que vendiam drogas no local. As vendas eram realizadas com a permissão do comerciante, que recebia parte dos lucros.

A Polícia Civil não divulgou mais detalhes da operação.