Comércio capixaba projeta R$ 290 milhões em vendas no Dia das Mães

O Dia das Mães, considerado a principal data do primeiro semestre para o varejo, deve impulsionar fortemente a economia do Espírito Santo nesta semana. Segundo estimativa do Connect Fecomércio-ES, o comércio capixaba pode alcançar um faturamento de R$ 290,77 milhões, o que representa um crescimento real de 5,6% em comparação ao mesmo período de 2024.

A análise, baseada em dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), revela que o estado se destaca entre os 12 maiores do país, superando a média nacional de crescimento, estimada em 1,9%. Espírito Santo (5,6%), Goiás (5,5%) e Distrito Federal (5,1%) são os líderes em projeção de alta, impulsionados por um cenário econômico dinâmico e estável.

Para atender à demanda gerada pela data comemorativa, os lojistas capixabas abriram mais de 400 vagas temporárias. No Brasil, foram cerca de 29,7 mil contratações. Segundo André Spalenza, coordenador de pesquisa do Connect Fecomércio-ES, o impacto do Dia das Mães é amplo, alcançando não só o varejo, mas também os setores de serviços, como restaurantes, salões de beleza e turismo.

Os produtos mais procurados para presentear incluem roupas, calçados e acessórios (44%), seguidos por cosméticos e perfumaria (20%), utilidades domésticas e eletroeletrônicos (14%), além de móveis e eletrodomésticos (11%).

O bom momento do mercado de trabalho no estado, aliado ao controle da inadimplência e ao menor nível de endividamento, cria um ambiente propício para o consumo. “As promoções, sorteios e descontos são estratégias bastante utilizadas pelos lojistas para atrair clientes e atender diferentes perfis de compra”, afirma Spalenza.

Consumidores querem gastar

Um estudo da CNDL/SPC Brasil mostra que 78% dos brasileiros devem comprar pelo menos um presente para o Dia das Mães, com um gasto médio de R$ 300. Apesar disso, 69% percebem que os preços estão mais altos que no ano passado.

As lojas físicas continuam sendo a principal escolha dos consumidores (80%), embora as compras por aplicativos estejam em crescimento. Ainda assim, muitos compradores enfrentarão desafios: 32% estão com contas atrasadas e 63% têm o nome negativado. Além disso, 27% admitem gastar mais do que podem nesta data, o que reforça a necessidade de planejamento financeiro para evitar desequilíbrios no orçamento familiar.