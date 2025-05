Como a comunicação impulsiona a transição energética

A Capital capixaba sediará um painel sobre o futuro energético do país: “Transição energética se explica: o papel da Comunicação para o Brasil que vem”. O debate acontecerá na Conferência Sustentabilidade Brasil, etapa oficial da COP 30, que será realizada de 11 a 14 de junho, na Praça do Papa.

O painel sobre o papel da Comunicação na transição energética reunirá profissionais que atuam na intersecção entre Jornalismo, Direito e sustentabilidade, prometendo um diálogo sobre como desmistificar e engajar a sociedade nesse processo transformador.

Entre os debatedores estará Nádia Pontes, jornalista multimídia e documentarista especializada em meio ambiente e ciência. Correspondente da Deutsche Welle no Brasil e colaboradora da Revista Piauí, Nádia é mestre em Ciência Ambiental pelo Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (USP). Sua trajetória é marcada por reconhecimentos como bolsas e prêmios do Pulitzer Center, Rainforest Journalism Fund, ICFJ, Berlin Science Communication Awards, Instituto Serrapilheira e Boundless Collective. Sua perspectiva trará à tona os desafios e as melhores práticas na comunicação de temas complexos como a transição energética para o público em geral.

Ao seu lado, estará Marcio Andrade, pós-graduado em Direito e Gestão Ambiental, com graduação em Direito e Processos Sucroalcooleiros. Atuando como advogado no escritório Andrade Lima Advocacia, Marcio é secretário-geral da Comissão de Direito Ambiental e Proteção Animal da 8ª Subseção da OAB de Vila Velha, coordenador-geral adjunto do MNODS-ES e vice-presidente da Rede de Governança Climática e Sustentabilidade (RGCS). Sua visão jurídica e seu engajamento com as questões de governança climática e sustentabilidade fornecerão informações sobre a regulamentação e a formulação de políticas para a transição energética.

Completando o time de debatedores, o jornalista Abdo Filho, com 18 anos de experiência e formação pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Abdo atuou como repórter da CBN Vitória e de A Gazeta, onde também foi macro editor de Política e Economia e editor executivo. Foi editor regional da TV Gazeta e atua como colunista desde 2022. Sua vivência no jornalismo capixaba e seu conhecimento sobre a economia e a política locais serão importantes na abordagem de como a comunicação pode impactar as percepções e decisões regionais sobre a transição para uma matriz energética mais limpa.