Conclave começa no Vaticano para eleger o novo papa da Igreja Católica

O conclave que definirá o novo líder da Igreja Católica começa nesta quarta-feira (7), na Capela Sistina, no Vaticano. A eleição será conduzida por 133 cardeais, que participarão de votações secretas até que se chegue a um consenso sobre o sucessor do papado.

Durante o processo, os cardeais permanecem isolados, sem qualquer contato com o mundo exterior. Para garantir o sigilo absoluto, bloqueadores de sinal de celular foram instalados no local.

Como tradicionalmente ocorre, uma chaminé foi posicionada na Capela Sistina para sinalizar ao público o resultado de cada votação. A fumaça preta indica que nenhum nome foi escolhido. Já a fumaça branca confirma a eleição de um novo papa.

Quarta-feira (7)

Quinta-feira (8)

Se nenhum nome for escolhido até quinta-feira, o conclave continuará com novas votações nos dias seguintes até que um novo pontífice seja eleito.

