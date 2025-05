Conclave: confira AO VIVO as movimentações da escolha do novo Papa

O Conclave, processo solene e reservado que define o novo líder da Igreja Católica, tem início nesta quarta-feira, 7 de abril de 2025, no Vaticano. A cerimônia marca o momento em que os cardeais se reúnem em sigilo absoluto na Capela Sistina para escolher o próximo Papa, após a renúncia do Papa João Paulo III, anunciada oficialmente em março.

Acompanhe AO VIVO

O que é o Conclave e como funciona

Conclave é o nome dado à reunião dos cardeais eleitores — aqueles com menos de 80 anos — para a eleição do novo Papa. O termo vem do latim cum clave, ou “com chave”, referindo-se ao isolamento dos participantes, que ficam incomunicáveis até que se escolha um sucessor.

Durante esse processo, os cardeais permanecem dentro da Capela Sistina e só saem após a definição do novo Pontífice. A votação acontece em sigilo e pode ocorrer até quatro vezes por dia. Para escolher um nome, é necessário atingir dois terços dos votos.

Além disso, os participantes não têm acesso a celulares, internet ou contato com o mundo exterior. Isso reforça a confidencialidade e a seriedade da escolha.

O público acompanha o andamento do Conclave pelo tradicional sinal da chaminé da Capela Sistina. Fumaça preta indica que não houve consenso. Quando um Papa é eleito, a fumaça branca anuncia ao mundo o fim da espera. Em seguida, o novo Pontífice é apresentado com a famosa frase: Habemus Papam (“Temos um Papa”).

Fumaça branca ou preta: o sinal que o mundo aguarda

Enquanto o mundo observa em expectativa, o resultado de cada votação é sinalizado por meio de uma chaminé instalada no telhado da Capela Sistina. A fumaça preta indica que não houve consenso. Por outro lado, a fumaça branca simboliza a eleição de um novo Papa.

Assim que o novo nome é definido, o anúncio público acontece com a famosa frase em latim: Habemus Papam (“Temos um Papa”). Em seguida, o eleito aparece na sacada central da Basílica de São Pedro para sua primeira bênção.

Por que o Conclave de 2025 é tão importante

Este Conclave de 2025 carrega um peso simbólico e estratégico para o futuro da Igreja. Além de escolher o novo Papa, os cardeais devem considerar os desafios da atualidade: crescimento do número de fiéis no sul global, crise de vocações na Europa e América do Norte, além das pressões sociais por transparência e inclusão.

Quando será conhecido o novo Papa?

Não há data exata para o anúncio do novo Papa. O tempo do Conclave varia conforme o ritmo das votações. No entanto, analistas do Vaticano apontam que o processo pode durar entre dois a cinco dias, caso não haja grandes divergências entre os cardeais eleitores.

Acompanhe as atualizações sobre o Conclave 2025

Para quem busca notícias em tempo real sobre o Conclave, canais oficiais do Vaticano, agências de notícias internacionais e redes sociais especializadas oferecem transmissões ao vivo, análises e entrevistas com especialistas em religião e política internacional.