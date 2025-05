Concurso TCU: confira vagas e como se inscrever

O Tribunal de Contas da União (TCU) publicou, nesta segunda-feira (5), a autorização oficial para a realização do concurso TCU 2025. A informação, divulgada no Diário Oficial da União, confirma 60 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva para os cargos de técnico federal e auditor federal de controle externo.

Distribuição das vagas do concurso TCU 2025

De acordo com o novo edital, serão oferecidas as seguintes oportunidades:

40 vagas para o cargo de técnico federal de controle externo, com cadastro de reserva adicional;

para o cargo de técnico federal de controle externo, com cadastro de reserva adicional; 20 vagas para o cargo de auditor federal de controle externo, também com cadastro de reserva.

Assim, essa estruturação atende à necessidade de recomposição do quadro funcional do TCU. Consequentemente, deve atrair milhares de candidatos em todo o país.

Concurso TCU para auditor: o que esperar

O concurso para o cargo de auditor federal de controle externo é um dos mais aguardados do serviço público federal. Isso se deve à alta remuneração, estabilidade e prestígio da carreira. O cargo exige nível superior e envolve a análise de contas públicas, auditorias e fiscalização dos recursos da União.

Nos últimos concursos, o conteúdo programático incluiu disciplinas como:

Direito Constitucional e Administrativo;

Auditoria Governamental;

Contabilidade Pública;

Administração Financeira e Orçamentária (AFO);

Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico.

Portanto, a expectativa é que o novo edital siga uma estrutura semelhante, mantendo o padrão elevado de exigência e qualidade do TCU.

Técnico do TCU: excelente porta de entrada

Por outro lado, o cargo de técnico federal de controle externo, de nível médio ou técnico (a depender do edital), representa uma excelente porta de entrada no serviço público federal. Além da estabilidade, os técnicos atuam no apoio às atividades de fiscalização e análise.

Vale destacar que o presidente do TCU, Vital do Rêgo, já havia antecipado, na última sexta-feira (2), que o certame incluiria vagas para técnicos — o que foi agora confirmado com a autorização formal.

Próximos passos do concurso TCU

Com a autorização publicada, o próximo passo será a formação da comissão organizadora. Em seguida, ocorrerá a escolha da banca examinadora. Somente após esses trâmites será possível definir a data de publicação do edital. No entanto, a expectativa é de que o documento seja lançado ainda no segundo semestre de 2025.