Conferência aborda a nova fronteira da competitividade

A Conferência Sustentabilidade Brasil, etapa oficial da COP30, promete ser um marco na discussão sobre o futuro verde do país. Entre os dias 11 e 14 de junho, na Praça do Papa, um dos painéis trará o tema “A nova fronteira da competitividade”. O debate contará com a experiência e conhecimento de três especialistas, que juntos, trarão uma visão sobre como a sustentabilidade se integra e impulsiona a competitividade em diferentes setores.

Rachel Freixo, conselheira do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) e Subsecretária de Estado de Competitividade (Sedes) do Governo do Espírito Santo, é uma das participantes confirmadas. Com sua vasta experiência em Direito Tributário e formação em Gestão ESG pelo Insper, Freixo trará a perspectiva governamental e jurídica sobre como políticas públicas e estruturas tributárias podem fomentar um ambiente mais competitivo e sustentável para as empresas. Sua atuação na Sedes a coloca em uma posição privilegiada para detalhar as estratégias do Espírito Santo para atrair investimentos alinhados aos princípios ESG.

Ao lado dela, a voz da inovação social será representada por Benilda Brito. Quilombola, pedagoga e mestre em Gestão Social, Benilda é uma ativista reconhecida pela Educação da Rede Malala Found e coordenadora executiva do Nzinga – Coletivo de Mulheres Negras. Também atua como conselheira de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável do Governo Federal.

Completando o trio, Julio Espírito Santo trará sua experiência em biocombustíveis, bioenergia e bioeconomia. Com mais de 18 anos de atuação e um doutorado em Biotecnologia pela KU Leuven (Bélgica), Julio é uma referência em estratégias de baixo carbono, especialmente na Amazônia. Membro do conselho da LiYF 2G Bioethanol (Suíça) e consultor de negócios na Amachains, ele demonstrará como a inovação tecnológica e a biotecnologia são essenciais para descarbonizar a economia e abrir novas avenidas de competitividade para o Brasil no cenário global. Sua participação em conselhos como o Brics Business Council e o B20 South Africa para o G20 (2025) reforça seu papel estratégico no avanço da bioeconomia.

O painel “A Nova Fronteira da Competitividade” oferecerá ao público uma análise sobre os desafios e oportunidades que se apresentam para o país na construção de um futuro mais verde e próspero. A discussão será fundamental para entender como diferentes esferas – governamental, social e tecnológica – podem convergir para impulsionar uma competitividade que seja, acima de tudo, sustentável.