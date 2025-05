Conferência debate como a poluição oceânica afeta nossa saúde

De 11 a 14 de junho, a Capital capixaba será o palco de um dos maiores encontros sobre meio ambiente do país: a Conferência Sustentabilidade Brasil 2025. O evento, que promete ser um marco nos debates ambientais brasileiros, acontecerá na Praça do Papa e terá entrada gratuita, com programação aberta ao público.

Organizada pelo Instituto Sustentabilidade Brasil, a conferência tem como objetivo central promover discussões aprofundadas e buscar soluções concretas para os desafios socioambientais que o Brasil enfrenta. A iniciativa visa a integrar diversas áreas do conhecimento e da atuação social, reunindo ciência, inovação, cultura, justiça social e políticas públicas. Além disso, busca uma aproximação estratégica entre governos, especialistas e a sociedade civil, fundamental para a construção de um futuro mais sustentável.

A programação da Conferência Sustentabilidade Brasil 2025 contará com uma série de painéis e debates, abordando temas importantes para o presente e o futuro do planeta. Entre eles, o painel “Mar em alerta: como a poluição oceânica e o aquecimento global afetam nossa saúde” promete trazer à tona os impactos diretos da degradação marinha na qualidade de vida.

Confira os especialistas que participarão do painel:

Dandara Silva Cabral: bióloga com mestrado em Ecologia de Ecossistemas e doutoranda em Oceanografia Ambiental. Sua experiência abrange estudos socioambientais e o impacto do plástico em ecossistemas aquáticos.

Daniel de Berredo Viana: biólogo, mestre e doutor em Planejamento Ambiental. Especialista em Análise Ambiental e Gestão de Território, com mais de 15 anos de experiência em projetos socioambientais, gestão de carbono e resiliência climática. É também autor contribuinte do IPCC AR6 WG2, o mais recente relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas.

Stanley Lohan: graduado em Ciências Biológicas e mestre em Oceanografia Ambiental. Suas pesquisas focam na poluição marinha e costeira, investigando seus impactos ambientais, sociais e econômicos. Atua na caracterização e reaproveitamento de resíduos plásticos, e participa ativamente de projetos socioambientais e organização de eventos científicos.

A Conferência Sustentabilidade Brasil 2025 se consolida como um espaço aberto ao diálogo e à construção de caminhos mais verdes e justos para o Brasil.