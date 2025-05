Conferência debate o futuro sustentável do agronegócio

A Capital capixaba se tornará o ponto de encontro de um dos maiores eventos sobre meio ambiente do país Entre os dias 11 e 14 de junho, acontece a Conferência Sustentabilidade Brasil 2025. Com foco nos debates ambientais brasileiros, o evento será realizado na Praça do Papa, com entrada gratuita e programação aberta ao público.

Um dos painéis abordará o tema “Comunicação e o futuro sustentável do agro”. Esta discussão é fundamental para entender como o agronegócio, um setor vital para a economia brasileira, pode se comunicar de forma mais eficaz sobre suas práticas sustentáveis e como a comunicação, por sua vez, impulsiona um futuro mais verde para o campo.

O painel contará com a presença dos seguintes especialistas:

: Com 45 anos de experiência no setor cafeeiro, Márcio Cândido construiu uma sólida carreira nas Empresas Tristão, um dos maiores grupos empresariais do Brasil no segmento de café, onde chegou a Diretor Superintendente. Atualmente, ele preside o Conselho Deliberativo do Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil), contribuindo ativamente para o desenvolvimento e representatividade do setor cafeeiro nacional e internacionalmente. Talita Asano : Engenheira ambiental e ESG Advisor na Serasa Experian, Talita possui mais de 10 anos de experiência em sustentabilidade no agronegócio. Sua atuação inclui certificações, implementação e avaliações socioambientais, trazendo uma visão prática e estratégica sobre os desafios e oportunidades do setor.

A Conferência Sustentabilidade Brasil 2025 é uma oportunidade para todos os interessados em compreender os rumos da sustentabilidade no agronegócio, as tendências em comunicação ambiental e o papel fundamental que esses elementos desempenham na construção de um futuro mais sustentável para o Brasil.