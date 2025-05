Conferência Sustentabilidade Brasil debate os direitos humanos

A Capital capixaba se prepara para sediar a Conferência Sustentabilidade Brasil, um evento que reunirá especialistas de diversas áreas para discutir temas importantes para o futuro do planeta. Entre os dias 11 e 14 de junho, a Praça do Papa se transformará em um palco de debates sobre inovação, infraestrutura verde, direitos humanos e justiça climática.

O painel “Direitos Humanos e Soluções Baseadas na Natureza” terá a participação de Daniella Bonatto, arquiteta e urbanista com experiência em sustentabilidade urbana e infraestrutura verde. Ela trará sua perspectiva sobre como o planejamento urbano pode integrar soluções baseadas na natureza para promover cidades mais resilientes e justas.

Ao seu lado, Hauley Valim, sociólogo, mestre em ciências e alquimista, oferecerá uma visão singular sobre a conexão entre os saberes dos reinos vegetal e mineral e os desafios socioambientais contemporâneos. Sua atuação como cuidador do Jardim Regenera Rio Doce, um espaço dedicado à arte, educação e regeneração ambiental, demonstra uma abordagem prática e inovadora.

Completando o time, Anazélia Tedesco, bióloga com mestrado e doutorado em conservação, compartilhará seus 15 anos de experiência em projetos de restauração florestal e conservação em diferentes partes do mundo. Seu conhecimento em políticas públicas e governança da restauração de paisagens trará uma nova perspectiva sobre como implementar soluções em larga escala.

A Conferência Sustentabilidade Brasil, com este e outros painéis, é um espaço para a troca de ideias e a construção de caminhos para um futuro mais sustentável.

