Conferência Sustentabilidade Brasil: em pauta, a transição energética

A Conferência Sustentabilidade Brasil, etapa da COP30, que acontece de 11 a 14 de junho na Praça do Papa, em Vitória, sediará um painel com o tema “Transição energética se faz com decisão”. O encontro reunirá especialistas de diferentes áreas para discutir a urgência e as estratégias necessárias para impulsionar a mudança na matriz energética brasileira.

O painel contará com a presença de Jadson Belchior, professor titular e pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde é responsável pelo Laboratório de Pesquisa de Captura de CO2 do Departamento de Química. Sua experiência em tecnologias de mitigação de carbono vai ajudar a entender as inovações que podem acelerar a transição para fontes de energia mais limpas.

Ao lado dele, Cícero Antonio Teixeira Nobre, engenheiro eletricista com MBAs em diversas áreas, incluindo Gestão Empresarial e Data Science. Com vasta experiência em empresas como Shopping Vitória, Ducoco e Coca-Cola Andina, Cícero atua na liderança de projetos inovadores de eficiência energética, aplicando machine learning para otimizar desempenho e reduzir custos. Atualmente como gerente de Operações e Manutenção do Shopping Vitória, sua visão prática sobre a gestão de energia em grandes empreendimentos trará insights sobre a aplicação de decisões estratégicas.

Completando o time de debatedores, a Mestra Luiza Cavalcante, agricultora afroecológica, educadora popular e matrigestora do Sítio Ágatha. Sua atuação como presidenta da Associação de Educação, Arte, Cultura e Agroecologia, além de escritora, benzedeira e produtora cultural, trará uma perspectiva única sobre a conexão entre os saberes ancestrais, a agroecologia e a transição energética. Mestra Luiza, com sua trajetória como brincante popular e coordenadora do Festival Rompendo Cercas, enfatizará como a decisão pela sustentabilidade se manifesta no cotidiano e na valorização dos territórios.

O painel “Transição Energética se Faz com Decisão” promete ser um momento de reflexão e proposição de caminhos para um futuro energético mais sustentável, enfatizando a importância de decisões estratégicas em todos os níveis – da pesquisa científica à gestão empresarial e às práticas comunitárias.